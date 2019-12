Venezia, cade dal ponte: non ricorda più nulla

Venezia, brutto incidente qualche giorno fa a Dorsoduro. Un uomo, residente in città, è caduto sul Ponte Foscarini, quello che si trova tra il rio dei Carmini e il Rio di S. Margherita.

La conseguenza della caduta è stata grave in quanto l’uomo è caduto in avanti procurandosi ferite al volto.

Ma il sintomo che ha preoccupato ancora di più i medici all’arrivo in ospedale dello sfortunato signore era il fatto che non ricordasse più nulla.

In coincidenza della caduta, infatti, l’uomo dichiarava come un ‘vuoto di memoria’, una sorta di ‘buco nei ricordi’ che gli impediva di ricostruire quello che era successo.

Le cose che ricordava e che riusciva a riferire, infatti, andavano da poche ore prima della caduta, al momento in cui era entrato in ospedale. In mezzo un vero e proprio ‘vuoto’.

Il disturbo potrebbe essere stato causato direttamente da un trauma alla testa o per un disturbo neurologico comparso all’improvviso forse, che magari, in questo caso, potrebbe essere stato il vero motivo della caduta.

L’uomo è stato trattenuto all’Ospedale Civile di Venezia per accertamenti.

gp

(foto di archivio)