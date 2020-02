Venezia, Biennale di Architettura 2020 a cura di Hashim Sarkis: si inizia il 23 maggio

Venezia, Biennale di Architettura 2020 alle porte. Si apre al pubblico il 23 maggio.

La 17. Mostra Internazionale di Architettura si terrà anche quest’anno ai Giardini e all’Arsenale, con il titolo “How will we live together?”

A curare la mostra sarà Hashim Sarkis.

La pre-apertura della Biennale di Architettura si svolgerà nei giorni 21 e 22 maggio, la cerimonia di premiazione e inaugurazione sarà sabato 23 maggio, giorno dell’apertura al pubblico e da lì si prosegue fino a domenica 29 novembre 2020.

La conferenza stampa di presentazione è stata sostituita da una presentazione online (in diretta streaming) oggi sul sito e sui canali social della Biennale di Venezia.

La mostra si articolerà tra il Padiglione Centrale ai Giardini, l’Arsenale e Forte Marghera, includendo 114 partecipanti in concorso provenienti da 46 paesi, con una rappresentanza crescente da Africa, America Latina e Asia. Oltre ai partecipanti invitati, la Biennale Architettura 2020 comprende Stations + Cohabitats, ricerche fuori concorso sui temi della Mostra sviluppate da ricercatori di università di tutto il mondo.

Sono 63 le Partecipazioni Nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia; 3 i paesi presenti per la prima volta alla Biennale Architettura: Grenada, Iraq e Uzbekistan.

Organizzata in cinque scale tra Arsenale e Padiglione Centrale ai Giardini, la mostra presenta anche grandi installazioni collegate a ognuna delle cinque scale che si disporranno negli spazi esterni dell’Arsenale e dei Giardini. Cinque architetti e un fotografo di architettura sono infine gli autori del progetto dedicato al gioco a Forte Marghera, che si chiamerà: “How will we play together?”.