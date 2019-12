Venezia, basse temperature per la notte di San Silvestro

Venezia, basse temperature da questa sera: scendono i gradi e chi festeggia il Capodanno all’aperto dovrà coprirsi bene e fare attenzione alla guida per il rischio gelate sulle strade.

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia informano che, visto l’abbassamento delle temperature previsto per questa notte e domani mattina, a partire dalle 22, entreranno in funzione i mezzi spargisale per mettere in sicurezza la viabilità lungo tutti i percorsi carrabili, nonché in Piazzale Roma e al Tronchetto.

Si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza.

Per tutti i consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve e il gelo è possibile consultare il piano d’informazione “Ocio che nevega”, sul sito del Comune di Venezia.