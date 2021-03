Venezia, bagni pubblici aperti in zona arancione. Ecco dove

Venezia, bagni pubblici aperti in zona arancione. Un problema che ci era stato segnalato proprio nei giorni scorsi nel centro storico veneziano.

Lavoratori e residenti, soprattutto anziani, che devono muoversi in giro per la città, anche per lunghe distanze, avevano segnalato la difficoltà di trovare dei servizi igienici accessibili, anche a pagamento.

I bar e i locali sono chiusi, quindi impossibile acquistare un caffè e utilizzare le toilette dei pubblici esercizi. Nei giorni scorsi qualcuno, trovandosi nella zona di San Marco, aveva provato a rivolgersi a quelli pubblici Veritas in calle Vallaresso, ma anche quelli sono chiusi.

Ecco dove è possibile trovarne di aperti in questi giorni di restrizioni e limitazioni per l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Con l’inserimento del Veneto nell’area Covid arancione, è stata infatti adeguata la mappa dei wc aperti nel centro storico di Venezia.

Restano aperti, ogni giorno, dalle ore 8 alle 18, i servizi igienici pubblici a Piazzale Roma.

Quelli di Rialto Novo, invece, lo saranno da lunedì a sabato (domenica esclusa) dalle ore 9,30 alle 14,30.