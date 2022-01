“Venezia, allarme per l’area archeologica di san Pietro in Castello. Potrebbe diventare foresteria”. Lettere

Allarme per l’area archeologica di san Pietro in Castello.

Il Comune prevede di cedere l’area verde nelle vicinanze della chiesa di San Pietro di Castello a una società francese che ne farà luogo di cohousing e attività di foresteria.

Questo progetto mette in pericolo l’area più antica della città di Venezia: un’ampia area che era già stata oggetto di scavo da parte della Soprintendenza archeologica e che ha mostrato come sia l’area più antica di Venezia con fondazioni e resti risalenti al IV secolo dopo Cristo.

Raccogliamo l’allarme lanciato dal professor Fozzati ex Sovrintendente nel Forum per Venezia e Mestre di Michele Boato assieme ad Andrea Grigoletto, poiché si mette a rischio un luogo che rappresenta le stesse origini di Venezia.

È l’unico luogo di Venezia che permette rilievi stratigrafici che possono restituire le varie fasi della storia di Venezia. È un vero Parco archeologico che la città dovrebbe salvaguardare e tutelare. Il rischio di affidarlo a una società francese è quello di perdere l’ultima e unica testimonianza di questo tipo.

Apriremo a breve, assieme ai cittadini e ai movimenti locali, un punto di ascolto per la trasparenza su questi progetti e decisioni.

Giovanni Andrea Martini, Tutta la città insieme!

Michele Boato, Per Mestre e Venezia-ecologia e solidarietà

Cristiano Gasparetto, Italia Nostra di Venezia