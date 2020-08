Venezia, acqua alta: 104cm. Mai così in agosto dal ’95

Venezia e acqua alta: connubio che pare indissolubile per il momento, anzi statisticamente sempre più presente.

Marea di ben 104 cm a Venezia ieri, lunedì 3 agosto, con i modelli storici che confermano: mai così in questo mese dal ’95.

Venezia ha registrato l’ennesimo evento la notte scorsa con la marea che ha toccato 104 cm. Un valore in mare eccezionale, vista la stagione, considerato un record pari-merito con il 28 agosto 1995.

Il 2 agosto dello scorso anno il livello si era “fermato” a 98 cm.

Ieri sera, come le previsioni avevano abbondantemente previsto, una perturbazione ha investito l’area lagunare. L’evento ha fatto registrare valori importanti per la marea a Venezia: 94cm a Punta Salute e 104cm in mare alle dighe, dove il livello è rimasto attorno a 100cm per più di un’ora.

Il valore di Punta Salute è il quarto assoluto dal 1872 registrato nel mese di agosto.

Gli altri valori “storici” sono stati 100 cm il 28 agosto 1995, 98 cm il 10 l’8 agosto 2002 e 96 cm il 24 agosto 1987.