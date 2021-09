Veneto: partita fase terza dose per 160 mila

E’ partita lunedì in Veneto, come già in atto in altre regioni, la somministrazione della terza dose, per le persone portatrici di situazioni ad alto rischio, come malati oncologici, trapiantati o in attesa di trapianto, immunodepressi.

E per questo nuovo step nella lotta contro il Covid il presidente della Regione, Luca Zaia, ha voluto accanto a se’, all’hub di Villorba, il gen. Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid, con loro anche l’assessore regionale alla Sanità, Mauela Lanzarin e il dg dell’Ulss2, Francesco Benazzi.

Sono 160 mila i veneti interessati da questa ulteriore dose di vaccino, “I veneti – aggiunge Zaia – hanno avuto accesso importante ai centri vaccinali, sono convinto che arriveremo, faticando un po’, all’85% considerato che all’inizio si pensava sarebbe stato un buon risultato se si arrivava al 60-65%. Oggi, comunque, l’80% lo ha già fatto o in procinto di fare la somministrazione.”

Il Presidente del Veneto è cautamente ottimista e lo esterna basandosi sui dati che gli arrivano dalle usl venete: “298 contagiati nelle ultime 24 ore sono decisamente un numero basso, abbiamo un incidenza che è scesa sotto l’1% dei tamponi che facciamo, cioè dai 40 ai 50 mila al giorno: se a questo ci aggiungiamo la terza dose si va va nella direzione, spero, di uscita dal tunnel e soprattutto di iniziare la fase di convivenza con il virus che è la fase endemica nella quale cominceremo a familiarizzare sempre di più e non avere i danni di prima”.

Il presidente, rivolgendosi a Figliuolo, ha fatto appello perché si inizi quanto prima “la somministrazione della terza dose a sanitari e grandi anziani. Noi siamo pronti a partire”.