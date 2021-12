Veneto, oltre 5.000 contagi. Zaia: “Situazione che non ci fa dormire”

Sono 5.023 i contagi Covid e 20 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore.

Purtroppo sempre più pesante la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.198 (+12), quelli in terapia intensiva 167 (+3).

Gli attuali positivi nella Regione salgono a 65.511.

Il presidente Zaia oggi, nell’incontro di fine anno, ha ricordato che con oltre 5mila contagiati anche oggi viviamo “una situazione assolutamente importante che non ci fa dormire sonni tranquilli”.

L’incidenza dei contagi è oggi al 3,63%. Zaia ricorda che l’80% delle terapie intensive è occupato da non vaccinati.

Attualmente è pieno il 16% delle terapie intensive – aggiunge – se arriviamo al 20% andiamo in area arancione. Per l’area medica siamo al 17%, se passiamo al 30 cambiamo di fascia”.