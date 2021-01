Veneto in area Arancione: sospese linee 3 e 6 Actv

Il Veneto, come noto, diventa “zona arancione”. Ciò comporta inevitabilmente anche conseguenze alla mobilità. Di pochi minuti fa l’avviso di Actv/Avm con cui si avvisa della sospensione delle linee dei motoscafi di navigazione 6 e 3.



Il testo della comunicazione:

“A seguito della nuova Ordinanza del Ministero della Salute, in vigore da domenica 10 gennaio 2021, che pone la Regione Veneto in area arancione con le conseguenti limitazioni in termini di mobilità delle persone, AVM/Actv informa che a partire da lunedì 11 gennaio 2021 le linee 3 P.le Roma-Murano (e viceversa) e 6 (P.le Roma-Lido SME e viceversa) saranno sospese. Le medesime tratte vengono regolarmente servite dalle linee circolari 4.1/4.2 e 5.1/5.2 con frequenza di una corsa ogni 20 minuti per linea(una partenza ogni 10 minuti per direzione) e percorsi in sovrapposizione lungo tutta la percorrenza (escluso il Canale della Giudecca)”.

