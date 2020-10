Veleziana partita: spettacolo tra vele, mare e sole

Veleziana partita, ed è subito spettacolo. Leggero venticello e sole, poi il segnale d’inizio via radio che ha fatto spiegare tutte le vele. È appena partita la 13. edizione della Veleziana la regata organizzata dal club nautico “Compagnia della Vela”.

Sono 190 le imbarcazioni, da crociera e agonistiche, di varie categorie che si sono iscritte alla manifestazione internazionale ma tutta veneziana, soprattutto italiane ma anche croate e inglesi. La Veleziana infatti si conferma uno degli appuntamenti di punta della stagione velistica nazionale. Il colpo d’occhio sulla laguna, uno spettacolo a cielo aperto, e allo stesso tempo la competizione sportiva, coinvolgendo mille persone solo per gli equipaggi.





“È la regata d’altura che in tutta Italia ha avuto il maggior numero di partecipanti – commenta il vicepresidente del club nautico veneziano a bordo della sua bavaria 34 Sergio Trevisanato – un successo straordinario, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. La Compagnia della Vela si conferma così un punto di riferimento per la nautica locale e nazionale”.

La manifestazione vede partecipare tre categorie imbarcazioni da un minimo di lunghezza di 6 metti fino alla categoria Maxi (sopra i 16 metri).

Nella scorsa edizione le barche partecipanti erano 210, oggi 190 Nonostante il covid e gli impedimenti legati alla diffusione del virus.

La regata è iniziata alle 10.30 nel braccio di mare dell’Adriatico antistante al Des Bains, lasciata la conca di navigazione a sinistra, le barche entreranno in bocca di porto. A quel punto, dopo l’ingresso in città, la regata si concluderà nel bacino di San Marco.





Il traguardo sarà tracciato tra la torretta della darsena di San Giorgio e la chiesa di Santa Maria della Pietà. L’arrivo delle prime imbarcazioni – i maxi – è previsto tra circa un’ora.

G. Pra