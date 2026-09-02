Vela e solidarietà a Mazara del Vallo: la tappa siciliana di “Sognando Itaca”

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Mazara del Vallo — Una giornata dedicata al mare e alla solidarietà ha coinvolto pazienti, familiari e medici nella tappa siciliana di “Sognando Itaca”. L’iniziativa si è svolta a Mazara del Vallo ed è organizzata dall’Associazione italiana Leucemia.

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Scopri come fare

Il progetto “Sognando Itaca” promuove la velaterapia come forma di sostegno nel percorso di cura. L’evento ha messo in campo attività di mare pensate per offrire momenti di condivisione e supporto a chi affronta la malattia e alle loro famiglie, coinvolgendo anche il personale medico.

La tappa mazarese rientra nella rassegna 24MM e ribadisce l’impegno dell’associazione nel coniugare esperienze marine e pratiche di sostegno psicofisico per i pazienti oncologici.