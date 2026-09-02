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Vela e solidarietà a Mazara del Vallo: la tappa siciliana di “Sognando Itaca”

A Mazara del Vallo la tappa di “Sognando Itaca” dell’Associazione italiana Leucemia: una giornata di mare, solidarietà e velaterapia per pazienti, familiari e medici.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Mazara del Vallo — Una giornata dedicata al mare e alla solidarietà ha coinvolto pazienti, familiari e medici nella tappa siciliana di “Sognando Itaca”. L’iniziativa si è svolta a Mazara del Vallo ed è organizzata dall’Associazione italiana Leucemia.

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Il progetto “Sognando Itaca” promuove la velaterapia come forma di sostegno nel percorso di cura. L’evento ha messo in campo attività di mare pensate per offrire momenti di condivisione e supporto a chi affronta la malattia e alle loro famiglie, coinvolgendo anche il personale medico.

La tappa mazarese rientra nella rassegna 24MM e ribadisce l’impegno dell’associazione nel coniugare esperienze marine e pratiche di sostegno psicofisico per i pazienti oncologici.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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