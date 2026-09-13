Vasto incendio a Lake County: pompieri in azione mentre il vento alimenta le fiamme

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Vasti incendi boschivi stanno interessando Lake County, in California. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di spegnimento mentre il vento continua ad alimentare le fiamme.
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La notizia, riportata da Reuters il 13/09/2026, descrive vigili del fuoco e altri operatori sul posto intenti a contenere i roghi. Le condizioni di vento hanno complicato gli interventi, favorendo l’espansione degli incendi.
Un video delle operazioni, girato da un veicolo in movimento e citato dall’agenzia, mostra i pompieri al lavoro tra le fiamme e le colonne di fumo generate dai fronti attivi.
Le autorità locali hanno mobilitato le risorse per le operazioni di spegnimento; al momento non sono riportati ulteriori dettagli sulle conseguenze degli incendi nelle informazioni diffuse da Reuters.