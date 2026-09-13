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Vasto incendio a Lake County: pompieri in azione mentre il vento alimenta le fiamme

Vasti incendi boschivi a Lake County, California il 13/09/2026: vigili del fuoco al lavoro per lo spegnimento, con il vento che alimenta le fiamme, riferisce Reuters.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Vasti incendi boschivi stanno interessando Lake County, in California. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di spegnimento mentre il vento continua ad alimentare le fiamme.

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La notizia, riportata da Reuters il 13/09/2026, descrive vigili del fuoco e altri operatori sul posto intenti a contenere i roghi. Le condizioni di vento hanno complicato gli interventi, favorendo l’espansione degli incendi.

Un video delle operazioni, girato da un veicolo in movimento e citato dall’agenzia, mostra i pompieri al lavoro tra le fiamme e le colonne di fumo generate dai fronti attivi.

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Le autorità locali hanno mobilitato le risorse per le operazioni di spegnimento; al momento non sono riportati ulteriori dettagli sulle conseguenze degli incendi nelle informazioni diffuse da Reuters.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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