La rinuncia di Tresoldi mette in luce la fuga dei talenti e la crisi del calcio italiano

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La decisione di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2007 cresciuto nel vivaio tedesco e oggi al Club Brugge, di non proseguire il percorso con la Nazionale italiana e preferire la Germania ha riacceso il dibattito sulla capacità del sistema calcistico nazionale di trattenere i propri talenti.

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Inserito dalla Lega Serie A tra i 100 giovani più promettenti, Tresoldi è stato seguito per tecnica e intelligenza di movimento. La scelta è legata anche alla continuità progettuale maturata nelle rappresentative giovanili tedesche, ma nella percezione pubblica il caso assume valore esemplare: un giovane originario di Cagliari formato all’estero che non indossa la maglia azzurra.

Il fenomeno non è isolato. Secondo i dati citati, la presenza di giocatori italiani nei titolari di Serie A è scesa al 31%, mentre il 64% degli arrivi nel mercato estivo 2026 è rappresentato da stranieri. I minuti giocati dagli italiani in Serie A sono calati dal 70% nella stagione 2005-06 a circa il 30% nell’ultima stagione.

Dietro questi numeri si intrecciano problemi economici: il sistema calcio italiano avrebbe accumulato debiti per miliardi e, nell’ultimo quarantennio, centinaia di società sono fallite o sono state escluse dai campionati per questioni finanziarie. Per gli osservatori, questi indicatori non sono solo dati contabili, ma segnalano difficoltà nel produrre, valorizzare e far crescere i giovani talenti fino ai massimi livelli.

Le conseguenze sulle sorti della nazionale maggiore sono evidenti. Dopo le esclusioni dai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022, l’Italia è stata eliminata anche dalla qualificazione a USA-Canada-Messico 2026: la sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina nei play-off ha segnato, per la prima volta, tre World Cup consecutivi senza gli Azzurri.

Di fronte a questo scenario sono state avanzate diverse proposte di riforma: riduzione del numero di club professionistici, nuovi meccanismi di finanziamento per i vivai e misure per tutelare i minuti degli italiani in campo. Tuttavia, lo sviluppo di questi interventi scontra interessi consolidati e l’inerzia del sistema e fatica a trovare attuazione.

Nel quadro istituzionale, la recente presenza a Roma del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, del nuovo allenatore Roberto Mancini e del presidente della FIGC Giovanni Malagò è parte della scena che dovrà confrontarsi con la necessità di invertire la rotta del calcio nazionale (Roma, 29 luglio 2026).

Il caso Tresoldi, al di là della singola vicenda, è letto da molti come un campanello d’allarme: se il calcio italiano non riuscirà a produrre, trattenere e valorizzare i propri giovani, la crisi della nazionale potrebbe protrarsi anche oltre il prossimo ciclo.