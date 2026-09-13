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La rinuncia di Tresoldi mette in luce la fuga dei talenti e la crisi del calcio italiano

Nicolò Tresoldi, cresciuto in Germania e ora al Club Brugge, opta per la nazionale tedesca: un caso che evidenzia il calo dei minuti degli italiani in Serie A e i problemi strutturali.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La decisione di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2007 cresciuto nel vivaio tedesco e oggi al Club Brugge, di non proseguire il percorso con la Nazionale italiana e preferire la Germania ha riacceso il dibattito sulla capacità del sistema calcistico nazionale di trattenere i propri talenti.

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Inserito dalla Lega Serie A tra i 100 giovani più promettenti, Tresoldi è stato seguito per tecnica e intelligenza di movimento. La scelta è legata anche alla continuità progettuale maturata nelle rappresentative giovanili tedesche, ma nella percezione pubblica il caso assume valore esemplare: un giovane originario di Cagliari formato all’estero che non indossa la maglia azzurra.

Il fenomeno non è isolato. Secondo i dati citati, la presenza di giocatori italiani nei titolari di Serie A è scesa al 31%, mentre il 64% degli arrivi nel mercato estivo 2026 è rappresentato da stranieri. I minuti giocati dagli italiani in Serie A sono calati dal 70% nella stagione 2005-06 a circa il 30% nell’ultima stagione.

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Dietro questi numeri si intrecciano problemi economici: il sistema calcio italiano avrebbe accumulato debiti per miliardi e, nell’ultimo quarantennio, centinaia di società sono fallite o sono state escluse dai campionati per questioni finanziarie. Per gli osservatori, questi indicatori non sono solo dati contabili, ma segnalano difficoltà nel produrre, valorizzare e far crescere i giovani talenti fino ai massimi livelli.

Le conseguenze sulle sorti della nazionale maggiore sono evidenti. Dopo le esclusioni dai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022, l’Italia è stata eliminata anche dalla qualificazione a USA-Canada-Messico 2026: la sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina nei play-off ha segnato, per la prima volta, tre World Cup consecutivi senza gli Azzurri.

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Di fronte a questo scenario sono state avanzate diverse proposte di riforma: riduzione del numero di club professionistici, nuovi meccanismi di finanziamento per i vivai e misure per tutelare i minuti degli italiani in campo. Tuttavia, lo sviluppo di questi interventi scontra interessi consolidati e l’inerzia del sistema e fatica a trovare attuazione.

Nel quadro istituzionale, la recente presenza a Roma del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, del nuovo allenatore Roberto Mancini e del presidente della FIGC Giovanni Malagò è parte della scena che dovrà confrontarsi con la necessità di invertire la rotta del calcio nazionale (Roma, 29 luglio 2026).

Il caso Tresoldi, al di là della singola vicenda, è letto da molti come un campanello d’allarme: se il calcio italiano non riuscirà a produrre, trattenere e valorizzare i propri giovani, la crisi della nazionale potrebbe protrarsi anche oltre il prossimo ciclo.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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