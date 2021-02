Variante inglese fa chiudere scuola di Malcontenta.

Variante inglese fa chiudere la scuola in cui è stato riscontrato il cluster per la prima volta nel veneziano.

La decisione è stata presa ieri.

La comunicazione parla di chiusura fino a mercoledì.

Si tratta di un provvedimento di tipo cautelativo dato che tra tutti – sette bambini e un’insegnante – uno solo era sintomatico.

La variante inglese era stata trovata per la prima volta come cluster alla scuola elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta.

L’obiettivo cautelare ha fatto si che resteranno chiuse per qualche giorno anche le medie di Malcontenta.

La variante, scoperta appunto per la prima volta a Londra ha una contagiosità più aggressiva, tale per cui ha fatto dichiarare alla Gran Bretagna che i casi e i ricoveri erano “fuori controllo” al momento della sua esplosione.

L’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ha isolato le varianti prima in Veneto e poi nel Veneziano (per ultima addirittura la “brasiliana”) confermando il caso del cluster sulla base dello screening eseguito ad alcuni alunni.

Il tema delle varianti è quello più ‘caldo’ degli ultimi giorni.

L’argomento ora deve essere ulteriormente approfondito dato che si registra un aumento di focolai scolastici nel Veneziano che ha raddoppiato i casi in una settimana.

Tra questi da ieri spicca il caso di un asilo di Concordia.

Dopo la segnalazione di una probabile positività lo screening ha rivelato che i casi erano già diventati 14 in 24 ore.

Classi in quarantena e ambienti subito sanificati mentre il dato statistico dice che la metà dei casi riguarda bambini di età tra i 4 e i 6 anni.

Un altro fatto che potrebbe far pensare alla variante inglese – che colpisce più facilmente età più giovani di quelle a cui siamo abituati – ma su questo non c’è nessun riscontro ufficiale e occorrerà aspettare la tipizzazione del virus.

Intanto i casi di nuovi positivi nelle ultime 24 ore sul Veneziano sono altri 137.

Gli attualmente positivi sono in discesa arrivando a 4.186.

Le persone ricoverate sono 146 con un saldo di -8 rispetto alla sera prima rispetto gli entrati -usciti (che comprendono i decessi).

In Terapia intensivac’è una persona in più per un totale di 13 ricoverati.

Altri 6, purtroppo, i decessi in ventiquattr’ore.

(foto da archivio)