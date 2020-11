Vaccino Covid AstraZeneca, ecco i dati. In una valutazione aggregata occorre dire che ci si trova in un campo di “solo” il 70% di efficacia media, ma le reazioni istintive di mancato apprezzamento non sono giustificate perché occorre guardare ai dati dell’intera sperimentazione.

Il protocollo ha previsto infatti due differenti tipologie di dosaggio – spiega AstraZeneca – e i due risultati hanno dimostrato efficacia, con un regime migliore rispetto all’altro.

Nessuna ospedalizzazione





o caso severo di Covid-19 è stato registrato tra i partecipanti alla sperimentazione del vaccino AZD1222.

I dati sono relativi alla sperimentazione in corso in Gran Bretagna e Brasile e dimostrano che il vaccino è “altamente efficace nel prevenire Covid-19”.

In questa analisi sono stati considerati 131 casi di Covid-19.

Il regime con una dose di vaccino ha mostrato una efficacia pari al 90%:

in questo caso il vaccino è stato somministrato con mezza dose, seguito da una dose piena almeno ad un mese di distanza.

Il secondo regime seguito ha mostrato una efficacia pari al 62%: in questo caso sono state somministrate due dosi piene a distanza di un mese.

L’analisi combinata dei due regimi ha dato un calcolo di efficacia media del vaccino pari al 70%.

Saranno effettuate ulteriori analisi per stabilire la durata della protezione del vaccino sull’uomo.





(foto da archivio – articolo: Vaccino Covid AstraZeneca, ecco i dati. Mezza dose prima più efficace di quella intera – covid/coronavirus – 23/11/2020)