Vaccino anti-Covid della Pfizer efficace al 90% e le Borse in tutto il mondo volano

Vaccino anti-Covid della Pfizer efficace al 90% secondo le dichiarazioni della ditta produttrice e le Borse in tutto il mondo cominciano a volare. Le Borse, ingranaggio del sistema economico che rispecchiano lo stato di fiducia del mondo verso il futuro hanno votato: siamo vicini a sconfiggere la terribile malattia grazie ad un vaccino.

Il vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire





il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è tuttora in corso.

Questo l’annuncio oggi del presidente della Pfizer, Albert Bourla.

La Biontech tedesca conferma l’annuncio della Pfizer, annunciando in una pubblicazione di voler chiedere l’autorizzazione per la produzione, insieme alla stessa Pfizer, la settimana prossima all’ente FDA americano.

Le Borse sono diventate istantaneamente euforiche

grazie a questo annuncio.

I mercati hanno cominciato a volare sulle notizie del vaccino in arrivo da parte di Pfizer e BioNTech.

Milano ha un rialzo del 5%, Londra del 3,99%, Parigi del 5,39%, Francoforte del 4,8%, Madrid del 6%.

“Vogliamo agire in modo europeo e non seguendo una linea nazionale”, ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino, commentando la notizia della pubblicazione dei dati della Biontech, che si appresta a chiedere





l’autorizzazione per il vaccino, in grado di proteggere al 90% dal virus.

“Si deve arrivare a un vaccino volontario“, ha anche ribadito Spahn. “Alla domanda su quali quantità di dosi e da quando saranno a disposizione non possiamo ancora rispondere”, ha aggiunto.

Entusiasmo anche da parte dell’ (ex) presidente Usa, Donald Trump: “La Borsa va su, il vaccino arriverà presto. Report sull’efficacia al 90%. Grande notizia!” ha scritto Trump su Twitter commentando l’annuncio di Pfizer.