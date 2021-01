Vacanza in montagna: 5 esperienze da fare a piste chiuse

La vacanza in montagna si può fare anche a piste chiuse. Ci sono tante attività che si possono fare: trekking, Nordic walking, un viaggio nei musei del territorio e molto altro! La montagna ha tanto da offrire a chi viene per la prima volta, o a chi vuole riscoprirla nei dettagli.

Le ultime direttive permettono loro malgrado di scoprire le grandi bellezze dei paesaggi di montagna con poca folla. Vale la pena di approfittare e di scoprire alcuni itinerari interessanti su questo sito www.astoria-andalo.com. Quali sono le attività più interessanti da fare?

sponsor

Vacanza in montagna: cosa fare senza piste?

Per una vacanza in montagna eccezionale, puoi trasformare l’emergenza in un’occasione per scoprire la montagna e il territorio che ti circonda. Senza le piste, c’è un mondo da scoprire!

La Spa

Se sta piovendo hai deciso di sfruttare la vacanza per rilassarti e ritrovare la calma che hai perso, puoi sfruttare le Spa e le sorgenti di acqua calda. Ce ne sono tantissime, con diversi tipi di massaggi. Prenditi un giorno per coccolarti un po’ e ottenere dei massaggi utili anche contro la cervicale e lo stress di tutti i giorni!

commercial



Il Nordic walking

Nato nei paesi scandinavi, si è diffuso anche nelle zone di montagna italiane. Si mettono gli sci per non cadere e si seguono dei percorsi guidati e sicuri alla scoperta della montagna. L’aria fresca e l’esercizio fisico aiutano molto a sentirsi in forma e alcuni panorami si possono esplorare solo così.

Il pattinaggio sulla neve

Non serve essere un atleta internazionale per divertirsi con un po’ di pattinaggio sulla neve. Anche se le piste da sci sono chiuse, i laghi ghiacciati e le strutture private all’aperto sono pronte per accogliere le tue piroette. Se non sai pattinare, non preoccuparti. Istruttori e coach sono a disposizione per darti una mano. Il pattinaggio sul ghiaccio è una bella esperienza da fare con tutta la famiglia.

Scoprire il territorio

I territori di montagna sono molto interessanti. A valle, si possono trovare musei, agriturismi, negozi di vicinato e tante realtà per scoprire il territorio. Una vacanza all’insegna della scoperta e della curiosità: i più piccoli la ameranno, mentre gli adulti potranno ammirare qualcosa di nuovo con una passeggiata. La montagna offre panorama spettacolari per gli appassionati di fotografia. Vale la pena essere qui per postare un selfie o per raccontare l’esperienza agli amici sui social!

Divertirsi con la neve

In alcune zone d’Italia, la neve non cade mai. Quindi, i bambini non possono giocare a palle di neve o costruire un pupazzo di neve. Così, la vacanza in montagna è perfetta per farli giocare, come hanno visto in tante storie di Natale.

Divertirsi con la neve si può fare girando con lo slittino o con la slitta motorizzata. Per queste attività, ci sono percorsi e sentieri battuti. Prima di uscire, conviene verificare le condizioni e i pericoli di valanghe dal bollettino. Poi, si è pronti per scendere dalle montagne con lo slittino!

Vacanza in montagna: è ideale per tutti?

Una vacanza in montagna è ideale per tutti. I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Anche senza sci di fondo, si può apprezzare la bellezza della montagna e scegliere di tornare per scoprire tutto ciò che ha da offrire.