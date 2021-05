Usl Padova: “Sistemi bloccati, non posso darle nuova data di vaccinazione”

Chi mercoledì nel Padovano ha provato a sfruttare la possibilità di anticipare o comunque cambiare data per la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna ha visto disilludere le sue speranze.

La possibilità di anticipare, posticipare, o comunque cambiare la data è prevista da una circolare regionale.

Ieri, però, il sistema informatico risultava in tilt, o comunque questo veniva detto dagli operatori al telefono.

E non sono poche le persone che hanno fatto la brutta scoperta dopo i lunghi intervalli passati al telefono in attesa, procedura dovuta alla congestione del nuovo numero di telefono 049 7441899 approntato da lunedì dall’Usl 6 Euganea.

“Il sistema è bloccato, non funziona, riprovi nei prossimi giorni” non restava da dire agli operatori che si sono trovati “in mezzo” al problema. Nella speranza che il problema si risolva presto.

(foto da archivio)