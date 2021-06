Uomo sui binari: treni da e per Venezia fermi questa mattina

Un uomo sui binari che passeggia come se niente fosse.

E’ accaduto questa mattina poco dopo le 7, su una linea ferroviaria in uscita da Venezia Santa Lucia.

La cosa ha comportato ritardi su partenze e arrivi da e per Venezia dalle 7 alle 8 del mattino circa.

Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria su segnalazione del macchinista di un Intercity in partenza che si è trovato davanti improvvisamente l’ostacolo inaspettato.

Gli agenti hanno convinto l’uomo a far rientrare la sua “manifestazione” e il traffico ferroviario ha potuto riprendere regolarmente dopo circa un’ora con il “cessato allarme”.

La Polfer ha “preso in carico” l’uomo. Maggiori dettagli saranno rivelati nel corso della giornata.

