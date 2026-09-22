Scripta a Crema: 31ª mostra‑mercato del libro di pregio al Centro Sant’Agostino (17-18 ottobre 2026)

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Per due giorni il Centro Culturale Sant’Agostino di Crema si trasformerà in un luogo di scoperta attorno al libro come oggetto d’arte. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 19, la trentunesima edizione di Scripta riunisce ventisei espositori nella Sala Pietro da Cemmo e nei chiostri dell’ex convento quattrocentesco, con proposte che vanno dai volumi antichi alle sperimentazioni grafiche moderne.



La rassegna, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema, mette in mostra tipografia, grafica e rilegatura insieme all’offerta delle librerie antiquarie. Tra gli stand si trova la milanese Il Muro di Tessa, presente da oltre vent’anni e membro ALAI, specializzata in edizioni di letteratura italiana, storia locale e testi destinati ai bibliofili.

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La partecipazione della Libreria Cremasca, guidata da Matteo Facchi, porta in fiera rarità bibliografiche locali e una selezione dalla collezione di Franco Bianchessi. Completano il panorama specialisti come Book Menders di Giulio Garlaschi con ex libris e carte pregiate, lo studio acefalorarilibri, e Biblion Edizioni Rare, attiva tra Venezia e Milano dal 2004 con proposte sul Novecento, storia e cultura.



Non mancano proposte di nicchia: I libri di Colombo (Fabio Ghersi) propone guide turistiche e di montagna, oltre a testi sulla Venezia Giulia; il collezionista Stefano Domenighini porta mirabilia postali e cartoline d’epoca. L’offerta libraria si arricchisce poi delle proposte di Pierangelo Turroni, Umberto Fabiani, Ferdinando Torazzi Antichità e Restauro e Antonio Bordo, con volumi del Novecento, periodici e libri usati.



Il versante dell’editoria d’arte e dell’illustrazione è rappresentato da realtà giovani e affermate. Per la prima volta sarà presente Intransito Edizioni, specializzata nella letteratura degli anni Venti e Trenta e nei libri figurati. Tornano invece le Edizioni “Il ragazzo innocuo” di Luciano Ragozzino, nate in una ex fabbrica di gelati a Milano e note per tirature limitate stampate a mano. Tra le altre presenze: La porta nera di Carlo Oberti, Maria Luisa Domeniconi con le Edizioni Palazzo Lisio e artisti come Ginevra Tarabusi, Massimo Spadari, Yuko Kato e Officina del Giorno Dopo di Matteo Totaro.



La manifestazione collabora con istituzioni e laboratori: il Museo della Stampa e stampa d’arte “Andrea Schiavi” di Lodi è partner storico e porterà dimostrazioni di stampa dal vivo a cura di Giovanni Daprà. Dal laboratorio di Simona Galbiati, vicino a Firenze, arrivano rilegature artistiche e incisioni a rilievo. Animula Design e la sua stamperia ANIMULAb partecipano con progetti di design e stampa, mentre Tintamuda Studio propone serigrafia d’arte dalle colline piacentine.



Scripta ospita anche iniziative legate all’inclusione e alla sostenibilità editoriale. L’Atelier Ticonzero di Cremona, guidato da Siria Bertorelli, presenterà monografie che raccolgono la produzione degli artisti seguiti nei progetti di arteterapia; queste edizioni nascono in collaborazione con il progetto Matti Da Rilegare della Legatoria Venturini. Matti Da Rilegare porterà inoltre Salvapensieri, una serie di quaderni realizzati con scarti di carta recuperati dal macero e rilegati artigianalmente.



Il programma è ricco di appuntamenti pubblici. Sabato 17 alle 11.30 nelle Sale Agello si inaugura la mostra La matrice è viva. Xilografie di Gianni Verna; nel pomeriggio, alle 16, è previsto Aprimi! Il laboratorio dei libri impossibili, un workshop di libri d’artista per bambini dai 6 anni tenuto da Valentina Lazzaro e Michele Balzari (prenotazioni: salaragazzi@comune.crema.cr.it). Alle 17.30, la Pinacoteca del Museo Civico di Crema e del Cremasco ospiterà l’apertura di Xilografe, a cura di Edoardo Fontana con la collaborazione di Chiara Degetto, Livia Fasolo e Silvia Scaravaggi.



Domenica 18 il programma prosegue con un dialogo su xilografia tra Gianni Verna ed Edoardo Fontana alle 10.30, seguito alle 11.30 dall’incontro A Child’s Garden of Verses, che vede la presentazione di una versione in broadside dei versi di Robert Louis Stevenson interpretata dall’artista Tiziana Romanin. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, Winifred ospita Diramarsi, laboratorio di cianotipia, serigrafia e rilegatura curato da Animula Design, Simona Galbiati e Tintamuda Studio (prenotazioni: info@winifred.it). La giornata si chiude alle 17.30 con I mestieri del libro, un incontro corale con professionisti della filiera artistica e tipografica.



Il programma è in aggiornamento sul sito del Comune di Crema (www.culturacrema.it). Per informazioni: scripta@comune.crema.cr.it.

La trentunesima edizione di Scripta è prodotta e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema, in collaborazione con il Museo della Stampa e stampa d’arte “Andrea Schiavi” di Lodi.