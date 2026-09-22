Borse europee positive, Brent e gas in calo: Milano guida i rialzi

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21/09/2026 — Avvio di settimana positivo per i listini europei, spinti dal ribasso del petrolio e dai rendimenti dei titoli di Stato.

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Il Brent scende a 100,8 dollari al barile. Anche il prezzo del gas registra un calo, attestandosi a 73,2 euro per megawattora.

A Piazza Affari l’indice chiude in rialzo dell’1,6%. Bene anche gli altri principali mercati: Francoforte +1,1%, Parigi +0,9% e Londra +0,75%.

I rendimenti dei titoli di Stato mostrano una netta discesa: il Btp decennale perde 10 punti base, portandosi al 4,33%.

Nel listino milanese spiccano Banco BPM, che guadagna il 4,30%, e UniCredit, salita del 3,19%. Il Sole 24 Ore riporta che UniCredit e Crédit Agricole starebbero valutando un’iniziativa congiunta su Banco BPM; Crédit Agricole è indicata come il principale azionista della banca.

Sul fondo del listino figura Eni, in calo del 2,00%.