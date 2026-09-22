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Riapre la scuola media romana dopo l’aggressione: indagini sulle chat Telegram e sequestri tecnici

A Roma riapre la scuola dove un 13enne ha ferito una docente con spray urticante e fendenti. I Carabinieri analizzano chat Telegram e verificano possibili legami con la Russia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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È tornata in attività la scuola media di Roma teatro, il giorno precedente, di una grave aggressione a una docente da parte di un alunno di 13 anni. L’insegnante era rimasta ferita dopo essere stata colpita con spray urticante e fendenti.

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Sotto la lente degli investigatori sono finiti i dispositivi elettronici sequestrati durante le indagini. I Carabinieri hanno rilevato che, mentre si svolgeva l’aggressione ripresa in diretta, il ragazzo era collegato su Telegram con quattro profili. Sul contenuto e sulle dinamiche di quella videochiamata gli inquirenti stanno eseguendo accertamenti.

L’ipotesi al vaglio è quella di una possibile istigazione maturata all’interno di circuiti virtuali e comunità online violente. Gli investigatori non escludono, inoltre, contatti e spinte all’odio provenienti dall’estero; tra le piste aperte figura anche la verifica di eventuali collegamenti oltre confine, compresa la Russia.

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La riapertura della scuola avviene tra misure di sicurezza e l’attesa degli esiti delle verifiche tecniche sui dispositivi coinvolti, che dovranno chiarire ruoli e ragioni dell’evento.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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