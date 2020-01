Uomo in ospedale, incidente in moto… a Sant’Erasmo

Sant’Erasmo è una delle isole della laguna settentrionale di Venezia, ed è composta da un lembo di terra dove è consentita la viabilità con automezzi. Ciò naturalmente prevede, di conseguenza, che possano accadere incidenti come in qualsiasi altro centro a viabilità stradale.

La prudenza, in queste circostanze, dovrebbe essere ancora più alta però, dato che si tratta di un territorio composto da una superficie di appena tre chilometri.

Invece gli incidenti accadono, come ha potuto purtroppo sperimentare un signore di 67 anni residente nell’isola.

Giorni fa, infatti, nel rientrare al proprio domicilio in isola poco dopo le 19, l’uomo ha avuto un incidente con la sua moto. Secondo quanto appreso, il conducente sarebbe caduto dal mezzo per una sbandata improvvisa da egli stesso provocata per l’improvviso porsi davanti di una persona nella sua traiettoria di marcia.

La caduta è stata rovinosa in quanto gli ha provocato una serie di contusioni multiple e un possibile trauma cranico da accertare.

Inevitabile il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Venezia.