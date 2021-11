Uomo morto nelle acque di Venezia, è un turista

Mentre la città rimetteva in moto i suoi ritmi, un fatto diverso e grave ha interrotto le routine. Attorno alle 6.30 di lunedì una ragazza di passaggio intravede in acqua la sagoma di un uomo in acqua. L’avvistamento nelle vicinanze della fermata “Santo Spirito”, alle Zattere.

In pochi minuti arrivano sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il Suem 118. Il corpo viene immediatamente recuperato e vengono subito attivati i tentativi di rianimazione ma ben presto è stato chiaro che, purtroppo, non c’era nulla da fare per lui.

Della vittima è stato così dichiarato il decesso. Contestualmente sono state attivate le ricerche per l’identificazione.

Alla fine i Carabinieri della compagnia di Venezia hanno accertato che si trattava di un turista inglese di sessant’anni.

I carabinieri hanno accertato che il turista era da poco arrivato in città ma non da solo.

Secondo informazioni preliminari non ci sarebbe violenza nelle cause di decesso: l’uomo potrebbe essere scivolato o caduto in acqua mentre camminava da solo.

La caduta, nel canale della Giudecca, sarebbe avvenuta qualche ora prima dell’avvistamento.

Sulle indagini dei Carabinieri di Venezia vige al momento il massimo riserbo.