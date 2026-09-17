5 x 1000
HomenotizieMercati europei in rialzo in vista della decisione Fed, petrolio e rendimenti...

Mercati europei in rialzo in vista della decisione Fed, petrolio e rendimenti in lieve calo

Borse europee in rialzo in attesa della decisione della Fed: probabilità di +25 pb al 92%. Petrolio a 107,5$, gas a 81 euro; rendimenti in calo. Milano +0,46%.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Le principali piazze europee hanno proseguito in territorio positivo nel giro di boa della seduta, con gli operatori intenti a valutare l’esito della riunione della Federal Reserve prevista per stasera alle 20 ora italiana.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

A metà giornata Milano segnava un progresso dello 0,46%, risultando la Borsa più debole tra le principali capitali europee, mentre Parigi registrava un aumento dello 0,2%. Il clima sui mercati è stato influenzato dalle attese su un possibile rialzo dei tassi negli Stati Uniti.

Le probabilità di un incremento di 25 punti base, dal 3,75% al 4%, sono state valutate al 92%, un passo che sarebbe il primo aumento dei tassi da tre anni a questa parte. Nel frattempo gli spread europei si sono mantenuti stabili e i rendimenti dei titoli decennali hanno mostrato una lieve discesa.

LEGGI ANCHE:

A Piazza Affari l’attenzione si è concentrata sui settori bancario ed energetico, particolarmente sensibili alle notizie che arrivano dallo Stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio è sceso lievemente a 107,5 dollari al barile, mentre il gas è stato quotato a 81 euro.

L’indice dei titoli energetici a Milano si è mantenuto poco sopra la parità nella seduta odierna, dopo aver messo a segno un rialzo del 40% da inizio anno.

5 x 1000

16/09/2026

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE