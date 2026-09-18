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Istat: ad agosto inflazione risale al 3,3%, trascinata dai prezzi dell’energia e dei carburanti

Ad agosto l’Istat registra inflazione al 3,3% dal 2,9% di luglio. Pesano energia e carburanti; beni energetici +17,1% annuo, inflazione di fondo 1,5%.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Istat conferma che l’inflazione in Italia è tornata a salire ad agosto, portandosi al 3,3% rispetto al 2,9% registrato a luglio. Il rialzo, segnala l’istituto, è dovuto in larga misura all’accelerazione dei prezzi dell’energia, compresi i carburanti.

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Su base mensile l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,5%. I beni energetici segnano una dinamica particolarmente marcata, con un aumento del 17,1% su base annua.

L’andamento dei carburanti riflette, secondo l’Istat, l’andamento del petrolio. Contestualmente l’inflazione di fondo—che esclude componenti più volatili—è scesa all’1,5%.

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Si tratta del livello di inflazione più elevato dall’ultima comparazione significativa: a settembre 2023 l’indice aveva toccato il 5,3%.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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