Tragedia nella miniera d’oro di Nuhud: almeno 60 morti e decine di dispersi nel West Kordofan

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16 settembre 2026 — Una miniera d’oro è crollata domenica in una zona remota del West Kordofan, nel Sudan occidentale, causando la morte accertata di almeno 60 persone. La notizia è stata resa nota oggi.

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Secondo fonti locali citate da Reuters, diverse altre persone risultano disperse e potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Le autorità e i soccorritori hanno avviato le operazioni di recupero, ma le condizioni del sito complicano gli interventi.

La miniera si trova nell’area di Nuhud, dove l’estrazione dell’oro è molto diffusa. Al momento non sono disponibili dettagli aggiuntivi sulle cause del crollo o sul numero preciso dei dispersi.