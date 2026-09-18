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Tragedia nella miniera d’oro di Nuhud: almeno 60 morti e decine di dispersi nel West Kordofan

Crollo di una miniera d’oro a Nuhud, West Kordofan: almeno 60 morti e decine di dispersi. Operazioni di soccorso in corso in condizioni difficili.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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16 settembre 2026 — Una miniera d’oro è crollata domenica in una zona remota del West Kordofan, nel Sudan occidentale, causando la morte accertata di almeno 60 persone. La notizia è stata resa nota oggi.

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Secondo fonti locali citate da Reuters, diverse altre persone risultano disperse e potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Le autorità e i soccorritori hanno avviato le operazioni di recupero, ma le condizioni del sito complicano gli interventi.

La miniera si trova nell’area di Nuhud, dove l’estrazione dell’oro è molto diffusa. Al momento non sono disponibili dettagli aggiuntivi sulle cause del crollo o sul numero preciso dei dispersi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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