“Avventure a Venezia”, una play‑guide per esplorare la città seguendo le tracce di Marco Polo

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È uscita il 15 settembre la nuova guida interattiva che propone un modo diverso di visitare Venezia: si chiama Avventure a Venezia ed è una “play‑guide” che unisce percorsi a piedi, enigmi e racconti legati alla figura di Marco Polo.

Il volume mette insieme sette itinerari pensati per attraversare angoli noti e meno conosciuti della città lagunare. Ogni percorso è costruito come una caccia al tesoro: chi sfoglia il libro è chiamato a risolvere indizi per ricostruire il mistero legato al presunto testamento del mercante veneziano.



Il progetto è stato curato a otto mani da autori con competenze diverse: game design, divulgazione storica e profonda conoscenza di Venezia. L’intento dichiarato è offrire una lettura in cui la scoperta culturale si intreccia al gioco, tra storia medievale e riferimenti contemporanei.

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Tra i contenuti della guida ci sono schede sulla vita di Marco Polo, annotazioni su artigianato e gastronomia locale, e descrizioni delle caratteristiche architettoniche della città, riconosciuta come sito Patrimonio mondiale dell’Unesco. Il materiale è pensato per restituire una Venezia autentica, evitando stereotipi e puntando su dettagli spesso trascurati dalle guide tradizionali.



I percorsi sono modulati su diversi gradi di difficoltà: possono essere affrontati in autonomia o combinati tra loro. La struttura si presta sia a singoli visitatori sia a gruppi, e gli autori indicano anche un possibile impiego didattico nelle scuole, per introdurre studenti alla storia e al patrimonio tramite enigmi e giochi di logica.



Laura Cozzi, esperta di giochi di logica e matematica, ha partecipato alla realizzazione dei percorsi con l’obiettivo di trasformare la passeggiata in un’esperienza enigmistica. Riccardo Messina, con un background nel game design e radici veneziane, ha lavorato alla narrazione visiva degli itinerari, sottolineando come la scrittura del libro lo abbia portato a riscoprire angoli della città che credeva di conoscere.



La cura storica del testo è stata messa in evidenza da Claudia Gandolfi, che ha composto il volume con attenzione filologica. Il risultato, secondo gli autori, è una guida che coniuga rigore e accessibilità. A completare il progetto sono le illustrazioni di Camilla Pintonato, segnalata dalla Bologna Children’s Book Fair tra i nuovi nomi di rilievo dell’illustrazione per ragazzi.



Luca Canal, guida turistica di famiglia veneziana e autore del libro, ha contribuito a orientare i percorsi verso un pubblico ampio, prediligendo visite che possano interessare tanto i giovani quanto gli appassionati. Canal, noto anche per le sue attività sui social come Canal_TourVenice, ha voluto che la play‑guide restituisse una Venezia osservabile con occhi nuovi.



Il libro si presenta come uno strumento per chi desidera rallentare il ritmo del viaggio: serve una matita, il volume e la voglia di esplorare per affrontare le sfide proposte lungo le calli. La formula punta a trasformare la consueta visita turistica in un’esperienza più curiosa e riflessiva.



Avventure a Venezia è pubblicato da Demoela Edizioni, editore cooperativo con sede a Genova nato nel 2016. Il volume, illustrato da Camilla Pintonato, è firmato da Luca Canal, Laura Cozzi, Claudia Gandolfi e Riccardo Messina; costa 24,90 euro.



Il libro è disponibile sul sito della casa editrice e nei punti vendita selezionati. Le presentazioni sono in calendario per il 22 ottobre 2026 alle 18:00 alla Libreria La Toletta di Venezia e il 23 ottobre 2026 dalle 17:30 alle 19:30 alla Biblioteca Maerne di Martellago.