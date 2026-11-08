Un abete di 23 metri è arrivato al Rockfeller Center, pronta l’accensione del 2 dicembre

Un gigantesco abete rosso norvegese è stato trasportato fino al Rockfeller Center per le tradizionali celebrazioni natalizie di New York. La pianta, alta 23 metri e con un diametro di circa 15 metri, ha raggiunto Manhattan sabato dopo un viaggio di circa 322 chilometri da West Edmeston, nello Stato di New York.

L’albero, stimato intorno ai 75 anni di età, è stato sollevato da una gru e caricato su un camion con pianale per il trasferimento fino a Rockefeller Plaza. Qui sarà collocato a fianco della celebre pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Per le decorazioni sono previste oltre 50.000 luci Led multicolori. La cima sarà sormontata da una stella Swarovski dal peso di circa 408 chilogrammi.

L’accensione ufficiale è fissata per il 2 dicembre, in una cerimonia che sarà trasmessa in televisione. L’albero rimarrà esposto fino al 9 gennaio.

La tradizione dell’albero al Rockefeller Center risale al 1931, quando gli operai coinvolti nella costruzione del complesso allestirono un piccolo abete decorato con festoni fatti a mano; la prima cerimonia ufficiale di accensione si svolse nel 1933.

Al termine delle festività il legno dell’albero verrà recuperato e trasformato in materiale da costruzione, che sarà donato a Habitat for Humanity, l’organizzazione non profit che realizza abitazioni per persone in difficoltà.