Pieraccioni e Tosca D’Aquino riaccendono il flamenco de “Il Ciclone” a Ballando con le Stelle

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino sono saliti in pista come “Ballerini per una notte” per una reunion inaspettata e nostalgica.

I due attori hanno eseguito il celebre flamenco tratto dal film Il Ciclone, accompagnati dalla colonna sonora “2 the night (fast cars/4 frank)”. La performance ha richiamato i passaggi iconici della pellicola uscita trent’anni fa.

Lo show ha vissuto anche un momento di leggerezza: sul finale Tosca D’Aquino ha avuto uno scivolone in diretta, episodio che ha suscitato il sorriso della conduttrice Milly Carlucci e dei giurati.

Durante l’ospitata Pieraccioni ha inoltre presentato la sua nuova commedia, Un weekend artificiale, attesa nelle sale il 12 novembre.