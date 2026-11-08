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Pieraccioni e Tosca D’Aquino riaccendono il flamenco de “Il Ciclone” a Ballando con le Stelle

Pieraccioni e Tosca D’Aquino, “Ballerini per una notte” nella sesta puntata di Ballando con le Stelle su Rai1, ripropongono il flamenco de Il Ciclone; Tosca scivola; Pieraccioni presenta il film in uscita il 12 novembre.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino sono saliti in pista come “Ballerini per una notte” per una reunion inaspettata e nostalgica.

I due attori hanno eseguito il celebre flamenco tratto dal film Il Ciclone, accompagnati dalla colonna sonora “2 the night (fast cars/4 frank)”. La performance ha richiamato i passaggi iconici della pellicola uscita trent’anni fa.

Lo show ha vissuto anche un momento di leggerezza: sul finale Tosca D’Aquino ha avuto uno scivolone in diretta, episodio che ha suscitato il sorriso della conduttrice Milly Carlucci e dei giurati.

Durante l’ospitata Pieraccioni ha inoltre presentato la sua nuova commedia, Un weekend artificiale, attesa nelle sale il 12 novembre.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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