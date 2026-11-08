Terremoto di magnitudo 5.7 nel Giappone centrale: feriti e danni. “Nessun problema alla centrale nucleare”

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo preliminare 5.7, ha colpito il Giappone centrale nelle prime ore di domenica 8 novembre, provocando oltre 25 feriti e danni sparsi nelle prefetture circostanti. L’evento è stato registrato alle 1:04 ora locale con epicentro nella parte occidentale della prefettura di Shizuoka e una profondità stimata attorno ai 40 chilometri.

L’agenzia meteorologica giapponese ha valutato l’intensità massima della scossa al livello 5 della scala sismica nazionale, una soglia che in Giappone indica scuotimenti in grado di causare cadute di mobili e difficoltà nel mantenere l’equilibrio. Non è stato diramato alcun avviso di tsunami.



I soccorsi e le segnalazioni locali hanno messo in luce danni concentrati in più punti. A Hamamatsu un muro in cemento è crollato, mentre nella prefettura di Nagano la caduta di massi e detriti ha reso necessario chiudere un tratto di strada nella zona di Iida. Numerose persone hanno riportato ferite dovute a cadute durante e dopo la scossa.

La rete dei trasporti è risultata parzialmente compromessa. Alcuni servizi ferroviari locali sono stati sospesi in via precauzionale.

Anche i treni ad alta velocità della linea Tokaido Shinkansen hanno subito ritardi nel tratto tra Shizuoka e Gifu-Hashima, per consentire ispezioni tecniche e verifiche di sicurezza sulle infrastrutture ferroviarie.



L’attenzione degli esperti si è concentrata subito sulla fossa di Nankai, una zona già tenuta sotto osservazione per il rischio di eventi sismici di ampia portata. Nonostante il sospetto iniziale che la scossa potesse essere connessa a una più estesa attività nella regione, l’Agenzia meteorologica giapponese ha giudicato bassa la probabilità che questo terremoto sia direttamente collegato a un ipotetico megaterremoto nella fossa di Nankai.

Chubu Electric Power ha escluso anomalie nella centrale nucleare di Hamaoka.

Per quanto riguarda le strutture energetiche critiche, la società Chubu Electric Power ha comunicato che non sono state riscontrate anomalie nella centrale nucleare di Hamaoka, situata nella prefettura di Shizuoka. La rassicurazione arriva mentre le autorità continuano i controlli di routine su impianti e infrastrutture.



La dinamica dell’evento — magnitudo preliminare 5.7 e profondità di circa 40 chilometri — e la diffusione dei danni hanno sollevato preoccupazioni tra la popolazione locale, specialmente nelle ore immediatamente successive alla scossa quando molte persone sono uscite di casa per timore di nuove scosse. Le forze di polizia e i vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate per segnalazioni di crolli parziali e piccoli incidenti.



Le verifiche sulla sicurezza degli edifici e delle strade proseguono, mentre le autorità mantengono un monitoraggio costante dell’attività sismica nella regione. Al momento non risultano allerte da tsunami e le società che gestiscono infrastrutture critiche stanno effettuando controlli aggiuntivi per escludere eventuali danni strutturali.



L’episodio di questa notte rientra nell’attività sismica che periodicamente interessa il Giappone centrale, area in cui le autorità mantengono sempre alta la guardia e aggiornano costantemente le procedure di emergenza per limitare l’impatto sugli abitanti e sui collegamenti regionali.



