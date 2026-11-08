Ministro polacco: l’autore della sparatoria a Cracovia era attratto da ideologie di estrema destra

VARSAVIA, 07 novembre 2026 — Il ministro dell’Interno polacco, Marcin Kierwinski, ha affermato che l’autore della sparatoria mortale avvenuta oggi a Cracovia era «affascinato dalle ideologie di estrema destra» e nutriva «posizioni molto radicali».

La dichiarazione è stata resa nota dalla redazione ANSA con un comunicato datato 07 novembre 2026. Kierwinski ha collegato l’autore dell’attacco all’attrazione verso posizioni politiche di estrema destra, senza fornire ulteriori dettagli sul profilo o sulle motivazioni specifiche.

L’episodio è avvenuto nel centro di Cracovia e ha provocato vittime: le autorità locali stanno ancora ricostruendo la dinamica della sparatoria. La notizia è stata rilanciata dall’ANSA nella serata del 7 novembre.