Ulss 3: «La nostra macchina vaccinale sta viaggiando in riserva»

Calano i contagiati nel territorio dell’Ulss 3, ma qui sono ancora tanti i ricoverati. Oggi sono ospedalizzati 272 pazienti affetti da Covid, 29 dei quali sono in condizioni critiche. Il direttore dell’azienda sanitaria Edgardo Contato ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale, oggi a Mestre. «È sconsolante che la nostra macchina debba viaggiare come in riserva – ha detto – Garantiamo tutti coloro che hanno prenotato, ma i vaccini in arrivo sono pochi per lanciare la campagna come vorremmo e potremmo».

Gli operatori dell’Ulss 3 hanno somministrato anche ieri più di 5100 dosi di vaccino. «Hanno fatto e continuano a fare l’impossibile per proseguire il lavoro utilizzando ogni giacenza. Siamo impegnati a garantire tutte le persone che hanno la prenotazione, e nessuno di coloro che hanno un appuntamento tornerà indietro senza il suo vaccino – ha continuato il direttore generale – E poi dobbiamo portare ogni attenzione e garantire coloro a cui è necessario somministrare la seconda dose. Ma oltre a questo potremo fare ben poco: mentre siamo già in grado di effettuare 5000-6000 vaccinazioni al giorno, lunedì prossimo ci troveremo a una disponibilità uguale a zero. Avremo due giorni di fermo, e poi mercoledì riceveremo le nuove forniture. Possiamo contare che per la prossima settimana ci arrivino 16 mila dosi di Pfizer e meno di 2 mila dosi di AstraZeneca». Questa è la ragione per cui le nuove possibilità di prenotazione sono limitate.

A complicare il lavoro dei vaccinatori torna la vicenda AstraZeneca. «Al di là del fatto che in questo momento abbiamo una fornitura limitatissima di questo vaccino – sottolinea il direttore Contato – la lunga questione sul suo utilizzo non aiuta sicuramente. L’Ulss 3 lo somministra nei suoi punti vaccinali seguendo rigorosamente le indicazioni delle agenzie del farmaco e del ministero: viene utilizzato per chi ha già ricevuto la prima dose e per tutti gli ultra sessantenni. Gli organi di valutazione competenti certificano che il suo utilizzo da vantaggi enormi rispetto ai rischi».

L’aiuto agli over 80

Dall’azienda sanitaria viene una rassicurazione forte agli anziani e ai loro familiari. «Con ogni dose disponibile – ha detto Contato – siamo impegnati a vaccinare la fascia più anziana. Entro il mese tutti gli over 80 che sono disponibili alla vaccinazione o si saranno iscritti attraverso il Cup e il portale, o saranno chiamati dai nostri operatori per effettuare insieme l’adesione, o saranno vaccinati a domicilio: tutti saranno raggiunti».

Gli operatori sanitari

«Regole stringenti sono state introdotte quanto alla vaccinazione di chi lavora nelle strutture sanitarie – ha spiegato il dottor Giovanni Carretta – e ci attendiamo che tutti coloro che fin qui hanno aspettato, o sono stati titubanti, ora aderiscano alla proposta. Si tratta di un imperativo etico, prima ancora che di legge: gli operatori sanitari sono a contatto con i pazienti, e anche con i pazienti Covid, che sono circa 2000 nei soli ospedali dell’Ulss 3, e non si può pensare che chi si avvicina a un degente o a un malato con l’intento di curarlo, possa essere contemporaneamente un potenziale portatore del virus».