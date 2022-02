Ucraina, Tass: già 31 bombardamenti con mortai

Osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa hanno affermato di avere assistito a un aumento significativo del numero di attacchi lungo la linea del fronte nell’Ucraina orientale. “Negli ultimi giorni, il monitoraggio speciale dell’OSCE in Ucraina (SMM) ha osservato un drammatico aumento dell’attività cinetica lungo la linea di contatto nell’Ucraina orientale”, ha affermato l’OSCE in una nota, aggiungendo che il numero di violazioni del cessate il fuoco è stato pari a quello registrato prima di un accordo del luglio 2020 per rafforzare il cessate il fuoco.

Questo quando la Tass addossa tutte le responsabilità alla parte Ucraina.

“Le forze armate ucraine hanno violato il regime di cessate il fuoco all’interno dell’area di responsabilità della Repubblica popolare di Lugansk per 31 volte nelle ultime 24 ore: lo afferma, secondo la Tass, la missione separatista presso il Centro congiunto di coordinamento e controllo per il cessate il fuoco nel suo canale Telegram. “Nelle ultime 24 ore sono state registrate 31 violazioni del regime di cessate il fuoco da parte delle forze ucraine”, afferma il comunicato.

“Secondo la missione LPR, i bombardamenti hanno preso di mira gli insediamenti di Prishib, Zhelobok, Zelyonaya Roscha, Molochny, Vesyolenkoye, Kalinovka, Sandzharovka, Kalinovo, Golubovskoye, Sokolniki, Rayevka, Vesyolaya Gora, Oboznoye, Zolotoye, Donetsky e Slavyanoserbsk. Non ci sono state segnalazioni di vittime o feriti. Le forze ucraine hanno utilizzato mortai da 82 mm e 120 mm, lanciagranate anticarro SPG-9 montati e lanciagranate portatili RPG-7, lanciagranate automatici AGS-17 montati, una mitragliatrice di alto calibro e un’artiglieria da 122 mm”, aggiunge la nota.

In una situazione dalla tensione altissima occorrerebbe distinguere quelle che nella storia sono state battezzate “False flags” (bandiere false).

Una falsa bandiera è un’azione politica o militare condotta con l’intenzione di incolpare un avversario per essa.

Le fazioni lo hanno fatto spesso nella storia organizzando un attacco reale o simulato dalla loro parte e dicendo che l’ha fatto il nemico, come pretesto per andare in guerra.

Il termine fu usato per la prima volta nel XVI secolo per descrivere come i pirati sventolassero la bandiera di una nazione amica per ingannare le navi mercantili permettendo loro di avvicinarsi.

Gli attacchi con false flag hanno una storia lunga e ignobile. Uno degli esempi più noti riguarda l’invasione tedesca della Polonia, nel 1939.

La notte prima che la Germania invadesse la Polonia, sette soldati delle SS tedesche che fingevano di essere polacchi hanno preso d’assalto la torre radio di Gleiwitz sul lato tedesco del confine con la Polonia. Hanno trasmesso un breve messaggio per dire che la stazione era ora in mani polacche.