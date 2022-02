“La maggior parte dei turisti più educati dei veneziani spesso arroganti e razzisti”. Lettere

In risposta a: “Sono Veneziana orgogliosa. Quando chiedo dico: scusi, per piacere, grazie”.

Vivo e lavoro a Venezia da vent’anni, Sinceramente trovo la maggior parte dei Turisti molto più educati dei Veneziani, che spesso sono arroganti autocompiacenti e razzisti nei confronti dei Turisti e dei cosiddetti ” Campagnoli ” anche se questi vengono dal centro Città di Padova o Treviso, dimenticando che furono proprio i Padovani e Trevisani i primi a creare Venezia.

Sono i Veneziani ad aver svenduto Venezia ed ora piangono lacrime di coccodrillo.

Sono loro che litigano in Vaporetto quasi sempre, sono loro che se non sei di loro ti trattano come Cittadino di serie B.

Mi dispiace ma non siete più la Serenissima Repubblica, fate quasi tutti lavori di basso profilo, per poi rientrare a dormire nella “Campagna” di Mestre perché Venezia non ve la potete permettere.

In più non amate dal punto di vista Culturale e Artistico la vostra città. Provate a chiedere che opere ci sono alla Ca Pesaro o alla Ca d’ oro ad un Veneziano qualsiasi… silenzio imbarazzante.

A differenza di molti Stranieri che a questa domanda rispondono…

Alessandro

(lettera firmata)