“Sono Veneziana orgogliosa. Quando chiedo dico: scusi, per piacere, grazie”. Lettere

In risposta alla lettera: “A Venezia siamo scortesi? Gravissima protesta di una ragazza arrivata a detestare i veneziani”.

Sono Veneziana e orgogliosa di esserlo, della mia venezianita’ che tra l’altro include nel DNA, l’ospitalità, la cortesia e l’accoglienza (dimentichiamo che durante la Serenissima la città era abitata da molteplici “stranieri”? e, nel rispetto delle regole, rigide, tutti andavano d’accordo e, se così non era…) e di questo ne vado fiera.

Viaggio, quindi confronto. Trent’anni fa, a Merano il caffè l’ho pagato 1.200 lire, in Austria, oggi, 2.50 euro, a Parigi, come a Venezia, dai 1.20 ai 2.50 euro dipende dal locale, facile pagarlo di più in zona periferica, piuttosto che in Place Vendome!

Quando chiedo informazioni, lo faccio chiedendo “scusi, per piacere… grazie”, non urlo, non occupo spazi che sono destinati anche agli altri, nei mezzi pubblici mi siedo dove e’ consentito e i bagagli li sistemo in modo da non intralciare, non alzo la voce, non mangio per strada, né mi porto “il sacco” e bivacco sui gradini di una chiesa, sui gradini delle Procuratie nell’unica piazza della città , magari con il fornelletto da camping e la pignatta per fare due spaghetti, non resto seduta sui ponti impedendo il transito e, comunque, se mi si chiede : “scusi, mi fa passare?”, mi alzo scusandomi a mia volta e, magari, mi sento in imbarazzo per avere ostruito il passaggio.

Non faccio la pipì in strada, non passeggio in tenuta da spiaggia in centro città e sui mezzi pubblici, non mi lascio andare ad effusioni, anche spinte, nelle calli, mantengo un ordine di marcia preciso, così da consentire il camminamento in entrambi i sensi, mi rendo conto se chi mi sta servendo e’ locale o “straniero” e, quindi, faccio le mie considerazioni.

Se visito un luogo mi adeguo alle regole, anche, se in generale mi fido di quelle universali che mi accompagnano ovunque vada e dove io sia, educazione e rispetto.

Se ritengo un posto per me troppo caro, lo evito, non fa per me, se però vado a Londra, a New York, piuttosto che a Parigi, so cosa mi aspetta e mi preparo, c’e’ libertà di scelta…. Magari, scelgo di andare alle Canarie…

Pur accettando le riflessioni di tutti, trovando in alcune un fondo di realtà, mi viene spontaneo chiedere: ma vi siete mai posti la domanda di come noi dinosauri veneziani viviamo questa condizione di prigionieri nella propria città?

Si, d’accordo, c’e’ chi ha fatto una scelta di meterse la monea in scarsea, ma gli altri, quelli che vorrebbero viverci, pur nel rispetto dell’ospitalità e dell’accoglienza, ma devono convivere con chi, spesso, si arroga ogni diritto in quanto fruitori di un servizio “a pagamento”, non ricordando che, comunque, si e’ in casa d’altri!

E vorrei, comunque, precisare che in nessuna città dell’Europa io sia stata a visitare un museo mi e’ stata effettuata una riduzione del biglietto, ma ho potuto, in ogni caso, avvalermi delle riduzioni previste per alcune categorie, quale, a voi immaginarlo!

Vorrei, inoltre, ricordare, che quando andiamo a fare la spesa, non ci vengono arrotondati nemmeno i centesimi…

Grazie per l’attenzione.

Rina

(lettera firmata)