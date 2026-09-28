Taglio accise carburanti, tensione nella maggioranza: Meloni punta alla proroga, la Lega insiste per estenderlo a tutti

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Il dibattito sul taglio delle accise sui carburanti rimane aperto all’interno della maggioranza. Giorgia Meloni confida in una proroga della misura fino a fine anno, secondo quanto riportato dall’ANSA.

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La Lega, guidata da Matteo Salvini, spinge perché la sforbiciata venga imposta in ogni caso a tutti i soggetti interessati. La proposta del partito prevede quindi un’estensione obbligatoria del taglio sulle accise.

Forza Italia si dichiara contraria a questa linea, segnalando dissensi all’interno del centrodestra. Anche Fratelli d’Italia (FdI) mostra cautela e frena rispetto all’idea di imporre la misura in modo generalizzato.

La tensione tra le forze della maggioranza riguarda dunque sia la durata della proroga — alla quale Meloni confida — sia la modalità di estensione del taglio proposta dalla Lega. Le posizioni divergenti di Forza Italia e di FdI complicano la ricerca di un accordo univoco.

L’articolo è a firma di Lorenzo De Cicco (ANSA) e risale al 27 settembre 2026.