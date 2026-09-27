Programma in primo piano: Schlein disponibile al dialogo, Conte pretende scelte chiare

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27 settembre 2026 — Il confronto sul programma politico si è riacceso con dichiarazioni nette dalle due parti principali del campo progressista.

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Elly Schlein ha detto che non si riparte da zero e ha espresso la volontà di cooperare con gli alleati, sottolineando la disponibilità a lavorare insieme sulle proposte comuni. Ha aggiunto di non vedere l’ora di cominciare quella collaborazione.

Dal fronte 5 Stelle la risposta è stata dura: Conte ha chiesto la fine dei compromessi e ha posto una condizione stringente per proseguire il dialogo. Con un’affermazione secca ha chiesto che vengano realizzate le proposte di Nova, avvertendo che in caso contrario tornerà a fare l’avvocato.

Le dichiarazioni hanno messo in evidenza il nodo centrale delle trattative sul programma, con la leadership dem sul versante della disponibilità al confronto e il M5S che reclama concretezza nelle proposte da tradurre in azione.