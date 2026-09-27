5 x 1000
HomenotizieFlat tax, Mef: mancato gettito da 37 miliardi. L’esperto Brambilla: “abolire i...

Flat tax, Mef: mancato gettito da 37 miliardi. L’esperto Brambilla: “abolire i regimi agevolati”

La flat tax spingerebbe l’evasione; il Mef stima un mancato gettito di 37 miliardi. L’esperto di fisco Brambilla propone di “abolire i regimi agevolati”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La diffusione della flat tax è indicata come fattore che alimenta l’evasione fiscale, con conseguenze economiche rilevanti. Secondo quanto riportato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stimato un mancato gettito pari a 37 miliardi.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Nel dibattito sulla misura, l’esperto di fisco Brambilla ha affermato che la soluzione sarebbe intervenire sui regimi agevolati. In particolare ha espresso la necessità di “abolire i regimi agevolati”.

I numeri del Mef e l’analisi dell’esperto riaccendono il confronto sulle ripercussioni della flat tax sul contrasto all’evasione e sulla sostenibilità delle entrate pubbliche.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE