Flat tax, Mef: mancato gettito da 37 miliardi. L’esperto Brambilla: “abolire i regimi agevolati”

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La diffusione della flat tax è indicata come fattore che alimenta l’evasione fiscale, con conseguenze economiche rilevanti. Secondo quanto riportato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stimato un mancato gettito pari a 37 miliardi.

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Nel dibattito sulla misura, l’esperto di fisco Brambilla ha affermato che la soluzione sarebbe intervenire sui regimi agevolati. In particolare ha espresso la necessità di “abolire i regimi agevolati”.

I numeri del Mef e l’analisi dell’esperto riaccendono il confronto sulle ripercussioni della flat tax sul contrasto all’evasione e sulla sostenibilità delle entrate pubbliche.