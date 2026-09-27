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Ruffini presenta “Più uno”: il 10 ottobre la nascita del nuovo soggetto, propone primarie aperte e si candida

L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, lancerà il 10 ottobre il partito “Più uno”, propone primarie aperte, annuncia la propria candidatura e chiede di “allargare il consenso”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, annuncia la nascita di un nuovo soggetto politico. Il 10 ottobre terrà la presentazione ufficiale del partito chiamato “Più uno”.

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Secondo quanto riportato, Ruffini ha indicato la necessità di rendere il centro più attrattivo e di ampliare la base di consenso. Ha proposto l’organizzazione di primarie aperte e ha dichiarato la propria intenzione di candidarsi alla guida del progetto.

La notizia è stata pubblicata il 27 settembre 2026 su Repubblica a firma di Gabriella Cerami.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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