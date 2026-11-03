Precari della scuola esclusi dalle assunzioni: il timore dopo i tagli del Governo

I tagli decisi dal Governo rischiano di impedire le assunzioni di docenti e personale scolastico che avevano già vinto i concorsi, lasciando precari con anni di attesa senza una cattedra stabile.
Lo riportano le testimonianze raccolte in un reportage di Maria Novella De Luca e Salvo Intravaia pubblicato su Repubblica il 3 novembre 2026. Da Nord a Sud, maestre, professori e collaboratrici scolastiche raccontano la paura di non essere chiamati nonostante i concorsi vinti.
Le persone intervistate descrivono anni di mobilitazione per ottenere un posto stabile e ora temono di vedere vanificati quegli sforzi. “Dopo anni di lotte per la cattedra, noi precari rischiamo di perdere tutto”, dicono alcuni dei lavoratori coinvolti nel reportage.
Il taglio alle risorse mette a rischio le procedure di assunzione che avrebbero dovuto trasformare i titoli concorsuali in contratti a tempo indeterminato. Il fenomeno interessa diverse categorie del personale scolastico e coinvolge territori in tutta Italia.
La vicenda solleva interrogativi sulle prospettive occupazionali dei vincitori di concorso e sulle conseguenze per il funzionamento delle scuole, già alle prese con organici spesso ridotti. Le storie raccolte nel reportage mettono in luce il disagio personale e professionale di chi attende risposte da tempo.