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La Var torna protagonista: dalla “tregua” a dieci interventi dopo la sosta, aumentano rigori e cartellini

La Var torna al centro della Serie A: nelle prime cinque giornate un solo controllo al monitor, dopo la sosta dieci interventi. Crescono rigori e rossi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La calma apparente nel ricorso al Var in apertura di campionato si è interrotta dopo la pausa: se nelle prime cinque giornate gli arbitri sono intervenuti al monitor una sola volta, dopo la sosta gli interventi sono saliti a dieci.

Il nuovo flusso di chiamate ha coinciso con un aumento delle decisioni che portano a rigori e a cartellini rossi, alimentando critiche e discussioni intorno all’uso della tecnologia nel campionato.

La ripresa dell’attività arbitrale con maggiore ricorso al monitor ha riaperto il dibattito su errori e polemiche che nei mesi precedenti sembravano attenuarsi. I numeri riportati segnano un’inversione di tendenza rispetto all’avvio della Serie A.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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