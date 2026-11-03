Bob Dylan a Milano: concerto essenziale all’Unipol Dome davanti a 15.000 spettatori

Bob Dylan, 85 anni, si è esibito all’Unipol Dome di Milano nel primo dei suoi live italiani, davanti a circa 15.000 spettatori. Lo spettacolo ha privilegiato un’estetica asciutta e senza fronzoli.

Sul palco non c’erano scenografie complesse: un unico elemento sullo sfondo, una tenda bianca. I musicisti hanno presentato versioni rivisitate dei brani, con arrangiamenti cambiati rispetto alle esecuzioni più note.

All’ingresso è stata applicata la regola del divieto dei cellulari, una misura che ha contribuito a creare un clima raccolto e lontano dalle abitudini dei concerti contemporanei. L’atmosfera è stata più volte descritta come evocativa degli anni Settanta.

Dylan non si è rivolto al pubblico durante la serata: il maestro ha mantenuto il silenzio tra una canzone e l’altra, lasciando che fossero la musica e l’allestimento essenziale a parlare.