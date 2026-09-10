Tromba d’aria all’alba devasta la zona industriale di Cigole: tetti scoperchiati e pannelli fotovoltaici distrutti

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Una violenta tromba d’aria ha colpito all’alba di giovedì 9 settembre 2026 la zona industriale di Cigole, nel Bresciano, causando danni ingenti alle strutture produttive locali.

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Scopri come fare

Il vento ha scoperchiato i tetti di più capannoni e ha trascinato a terra numerosi pannelli fotovoltaici, con coperture divelte in diversi stabilimenti. Non sono stati segnalati feriti.

L’evento si inserisce nella fase di maltempo che sta interessando il Nord Italia. Per la Lombardia era stata emessa un’allerta arancione per temporali, con rischio di precipitazioni intense, grandinate e raffiche di vento.

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I danni sono ora al vaglio delle autorità competenti e dei tecnici locali. Le immagini riprese con un drone mostrano l’estensione della devastazione sui tetti dei capannoni.