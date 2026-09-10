Le accuse sul 7 ottobre rimettono in discussione la campagna elettorale di Netanyahu

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si trova di nuovo sotto pressione dopo che le questioni legate al 7 ottobre, fino a poco tempo fa tenute fuori dalla campagna elettorale, sono riemerse e hanno cambiato il clima politico.

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Secondo la ricostruzione pubblicata su Repubblica il 9 settembre 2026, Netanyahu era riuscito a far sparire dalla campagna la strage del 7 ottobre. Oggi, scrive la testata, le responsabilità riconducibili a quel giorno gravano nuovamente sulla competizione elettorale, complicando la sua corsa.

Il quadro relativo all’impatto politico dello scandalo viene descritto come un’accelerazione della crisi per il premier, che ora si trova “sotto assedio” nelle dinamiche della campagna. L’articolo che riporta questi sviluppi è firmato da Francesca Caferri e risale alla stessa data.