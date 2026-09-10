5 x 1000
HomenotizieLe accuse sul 7 ottobre rimettono in discussione la campagna elettorale di...

Le accuse sul 7 ottobre rimettono in discussione la campagna elettorale di Netanyahu

Le responsabilità sul massacro del 7 ottobre tornano al centro della campagna elettorale israeliana: ciò complica la corsa del primo ministro Netanyahu.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si trova di nuovo sotto pressione dopo che le questioni legate al 7 ottobre, fino a poco tempo fa tenute fuori dalla campagna elettorale, sono riemerse e hanno cambiato il clima politico.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo la ricostruzione pubblicata su Repubblica il 9 settembre 2026, Netanyahu era riuscito a far sparire dalla campagna la strage del 7 ottobre. Oggi, scrive la testata, le responsabilità riconducibili a quel giorno gravano nuovamente sulla competizione elettorale, complicando la sua corsa.

Il quadro relativo all’impatto politico dello scandalo viene descritto come un’accelerazione della crisi per il premier, che ora si trova “sotto assedio” nelle dinamiche della campagna. L’articolo che riporta questi sviluppi è firmato da Francesca Caferri e risale alla stessa data.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE