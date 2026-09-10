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Telefonata tra Putin e Trump, missili su Kiev: Zelensky chiede un vertice a tre

Putin ha parlato al telefono con Trump. Missili sono tornati su Kiev, Zelensky sollecita un vertice a tre. Il Cremlino parla di assicurazioni e l’Ue accorda deroghe sui Patriot.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il presidente russo Putin ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump mentre nuovi lanci di missili interessavano Kiev. La notizia è emersa insieme alla richiesta del presidente ucraino Zelensky per un incontro trilaterale.

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Il Cremlino ha reso noto di aver ribadito al presidente degli Stati Uniti che l’Europa non sarà attaccata e di aver ricevuto assicurazioni che l’Ucraina non entrerà nella Nato.

Sul fronte europeo, è stato raggiunto un accordo dell’Ue sulle deroghe relative agli aiuti militari legati ai sistemi Patriot.

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La cronaca della giornata raccoglie quindi tre sviluppi distinti: il colloquio tra Putin e Trump, la ripresa dei raid su Kiev e la proposta di Zelensky per un vertice a tre, accompagnati dall’annuncio del Cremlino e dall’intesa comunitaria sugli aiuti militari.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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