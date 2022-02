Trieste, malore alla guida: donna 90enne va a sbattere e muore

Ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto in centro a Trieste.

E in un centro affollato, intorno all’ora di pranzo, ha perso il controllo ed è finito contro alcuni pali. Poi, in seguito a carambola, è andato a sbattere contro due auto accostate di lato, in quel momento senza passeggeri.

Protagonista della vicenda è una donna di 90 anni che, seppur soccorsa da operatori del 118 e vigili del fuoco, immediatamente intervenuti e che hanno tentato di rianimarla, è deceduta poco dopo.

E’ accaduto nella stretta via del Canal piccolo, a pochi metri da piazza Unità d’Italia e particolarmente affollata per il giorno di festa, con tanti bambini che festeggiavano il Carnevale, e per la giornata di sole.

La Polizia locale ha disposto la chiusura della strada per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi.