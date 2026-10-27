Tregua umanitaria limitata a Olesky annunciata da Melania Trump, ma i raid non si fermano: colpiti Kiev e Kharkiv

Una tregua umanitaria circoscritta a Olesky, città del sud occupata dai russi e priva di beni di prima necessità, è entrata in vigore all’alba come annunciato dalla first lady statunitense Melania Trump. Nonostante la sospensione dei combattimenti concordata da entrambe le parti e attivata alle due del mattino, i bombardamenti sono proseguiti in altri settori del fronte.

Secondo le autorità, la misura è stata pensata per facilitare l’invio di aiuti e le evacuazioni: Melania Trump ha assicurato che i residenti intenzionati ad allontanarsi avrebbero ricevuto assistenza coordinata e mezzi di trasporto “verso la destinazione da loro scelta”. A Olesky gli abitanti rimasti, circa duemila rispetto ai 24mila precedenti, sono privi di cibo e medicinali da settimane.

Mosca ha dichiarato che le proprie truppe hanno effettuato una “ricognizione tecnica” sul terreno per mettere in sicurezza un corridoio, garantire la consegna degli aiuti e consentire l’evacuazione dei civili, sostenendo inoltre che la maggior parte di chi voleva partire lo ha già fatto. Kiev, tuttavia, accusa la Russia di voler favorire lo spostamento di persone verso territori sotto il controllo russo. Entrambe le parti si rimpallano inoltre la responsabilità per gli ostacoli nella consegna dei viveri e nelle operazioni di evacuazione.

Olesky, situata lungo il Dnipro a meno di 10 chilometri in linea d’aria da Kherson, è sotto occupazione russa dalle prime settimane dell’invasione del febbraio 2022. La città è rimasta isolata: strade minate, veicoli presi di mira da droni esplosivi e le conseguenze delle inondazioni del 2023 dopo l’esplosione di una diga, evento che Kiev attribuisce alla Russia, hanno ridotto drasticamente la popolazione.

Allo stesso tempo, gli attacchi non si sono fermati altrove. A Kiev una persona è stata uccisa vicino a un supermercato e strutture mediche sono state danneggiate; successivamente una salva di missili balistici ha colpito la capitale. Il sindaco Vitali Klitschko ha reso noto che il Ponte Sud è stato colpito e che i danni alle infrastrutture della metropolitana hanno reso necessaria la sospensione parziale del servizio.

A Kharkiv gli attacchi russi hanno causato due morti nel distretto di Novobavarsky, dove sono stati danneggiati edifici residenziali, abitazioni private e automobili. Oltre alle due vittime, sono stati segnalati quattro feriti. Il capo dell’amministrazione regionale militare di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha specificato che tra i feriti vi sono uomini di 61 e 77 anni, una donna di 60 anni e una ragazza di 17 anni. Il presidente Volodymyr Zelensky ha sollecitato i partner internazionali a fornire strumenti concreti per neutralizzare i lanciatori di missili balistici e a velocizzare l’attuazione di accordi politici.

Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver colpito durante la notte aziende del complesso militare-industriale legate alla produzione di droni e missili da crociera, infrastrutture di trasporto a Kiev e imbarcazioni “utilizzate nell’interesse delle forze armate ucraine”. Nei territori occupati, secondo il governatore insediato dalla Russia Evgueni Balitski, un autobus in viaggio da Mosca verso la Crimea annessa è stato colpito da un drone ucraino, con un morto e 31 feriti. Attacchi di droni nelle regioni russe di confine di Brjansk e Belgorod hanno provocato due vittime, hanno reso noto le autorità locali.

L’operazione di tregua locale si inserisce in un contesto di riavvicinamento tra Vladimir Putin e Donald Trump. Il Cremlino si è detto disponibile ad altre tregue di questo tipo, precisando però che i negoziati previsti per novembre tra Mosca, Kiev e Washington non comporteranno alcun rallentamento delle operazioni militari.