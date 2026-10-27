Harry Kane trionfa al Pallone d’Oro 2026: il centravanti del Bayern premiato per la prima volta

Harry Kane ha conquistato il Pallone d’Oro 2026. L’attaccante del Bayern Monaco, 33 anni, ha preceduto nella classifica finale Kylian Mbappé del Real Madrid e Lamine Yamal del Barcellona, ottenendo il riconoscimento per la prima volta nella carriera.

La stagione 2025/2026 di Kane è stata eccezionale sul piano numerico e sportivo: complessivamente ha segnato 73 gol, di cui 61 con il Bayern e 12 con la nazionale inglese. Con il club bavarese ha inoltre sollevato tre trofei nazionali — Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca — e al Mondiale ha realizzato sei reti, contribuendo al terzo posto dell’Inghilterra, il miglior piazzamento della nazionale dai tempi del 1966.

Kane è anche stato premiato come attaccante dell’anno 2026. Nel suo palmarès personale entra l’eredità lasciata dal vincitore 2025, Ousmane Dembélé: Kane è il quinto inglese ad aggiudicarsi il Pallone d’Oro, dopo Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) e Michael Owen (2001).

La classifica del Pallone d’Oro ha visto in top ten anche Rodri (Barcellona), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Lionel Messi (Inter Miami), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City) e Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain).

Il premio per il miglior giovane è andato ancora una volta a Lamine Yamal, che ha centrato il titolo per la terza stagione consecutiva. Yamal, vincitore del Mondiale con la Spagna, ha superato la concorrenza di Kerim Alajbegovic (Salisburgo/Juventus), Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City), Pau Cubarsí (Barcellona), Yan Diomandé (Lipsia/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Monaco), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain). Dal palco di Londra Yamal ha detto: «È un onore essere qui a ricevere questo premio», aggiungendo di aver voluto condividere la serata con il compagno Pau Cubarsí.

Il Paris Saint-Germain è stato proclamato miglior club del 2026. I parigini, campioni di Francia e vincitori della Champions League, hanno avuto la meglio su Arsenal, Bayern Monaco, Bodø/Glimt e Flamengo. A ritirare il riconoscimento per la squadra è stato Ousmane Dembélé, che lo ha raccolto mentre era in campo al Parco dei Principi nella partita contro il Lione; Dembélé è anche il vincitore del Pallone d’Oro 2025.