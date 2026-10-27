Aiuti all’Ucraina bloccati da dieci mesi: rischio di saltare l’impegno con Macron e Zelensky, Meloni aspetta le midterm Usa

L’invio di aiuti italiani all’Ucraina è fermo da dieci mesi. L’ultima spedizione risale a dieci mesi fa e, secondo quanto emerge, la consegna successiva potrebbe non avvenire.
La possibile interruzione metterebbe a rischio un impegno preso con il presidente francese e il presidente ucraino, rispettivamente Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky.
Dietro lo stallo vengono segnalati imbarazzi e ripetuti slittamenti nelle decisioni sul materiale da inviare. Il governo, spiegano le stesse fonti, rimane in attesa dell’esito delle midterm statunitensi prima di assumere passi successivi.
A guidare l’esecutivo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indicata come in posizione di attesa sul dossier. Al momento non risultano nuove spedizioni verso l’Ucraina.