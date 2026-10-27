5 x 1000
HomenotizieAiuti all’Ucraina bloccati da dieci mesi: rischio di saltare l’impegno con Macron...

Aiuti all’Ucraina bloccati da dieci mesi: rischio di saltare l’impegno con Macron e Zelensky, Meloni aspetta le midterm Usa

L’Italia non invia aiuti all’Ucraina da dieci mesi. La prossima spedizione potrebbe saltare mettendo a rischio l’impegno con Macron e Zelensky; Meloni attende le midterm Usa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

L’invio di aiuti italiani all’Ucraina è fermo da dieci mesi. L’ultima spedizione risale a dieci mesi fa e, secondo quanto emerge, la consegna successiva potrebbe non avvenire.

La possibile interruzione metterebbe a rischio un impegno preso con il presidente francese e il presidente ucraino, rispettivamente Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky.

Dietro lo stallo vengono segnalati imbarazzi e ripetuti slittamenti nelle decisioni sul materiale da inviare. Il governo, spiegano le stesse fonti, rimane in attesa dell’esito delle midterm statunitensi prima di assumere passi successivi.

A guidare l’esecutivo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indicata come in posizione di attesa sul dossier. Al momento non risultano nuove spedizioni verso l’Ucraina.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE